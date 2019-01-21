İtalyan Atletten Dondurucu Soğukta Dünya Rekoru

İtalyan atlet Paolo Venturini, Rusya’nın Sibirya bölgesinde ekstrem doğa koşullarındaki yaklaşık 40 kilometrelik parkuru rekor sürede tamamladı.

Venturini, rekor denemesinde Sibirya’daki Tomtor ile Oymyakon köyleri arasındaki 39,120 kilometrelik mesafeyi koştu. Sıcaklığın sıfırın altında 52,6 santigrat dereceyi gösterdiği aşırı soğuk havada koşan İtalyan atlet Paolo Venturini 39 kilometrelik mesafeyi 3 saat 54 dakika 10 saniyede tamamlayarak bir rekor kırdı.

Ülkesinde polis başkomiseri olan Venturini rekor denemesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesi adına böylesine önemli bir başarıya imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sıcaklığın -52 derece olduğu ortamda koştuğunu ifade eden Venturini, “Çok zor bir mücadeleydi. Halen bu yorucu mücadelenin izlerini taşıyorum ama bu benim için büyük onur ve büyük sorumluluk idi” dedi.

Genellikle ekstrem doğa koşullarında yapılan koşulara katılan İtalyan atlet Venturini, daha önce de İran’ın Dash-et Lut çölünde 67 derece sıcaklıkta yapılan 75 kilometrelik koşuya katılmış ve kişisel rekorunu geliştirmişti.

DÜNDAR KEŞAPLI-ROMA