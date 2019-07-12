İtalya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corrierro dello Sport, Lazio’nun, Yusuf için devrede olduğunu yazdı. Haberde, Sergej Milinkovic- Savic’i yaklaşık 100 milyon Euro’ya satmayı planlayan Mavi-Beyazlılar’ın, Sırp yıldızın yerini Yusuf ile doldurmak istediği belirtildi.

Ancak habere göre; Çizme ekibi, bu transferde geç kalırsa Fransız temsilcisi Lille, oyuncuyu kapabilir. Hatırlanacağı üzere Lille, 22 yaşındaki yıldız için son olarak bonuslarla birlikte Fırtına’ya 17 milyon Euro teklif etmiş ancak Trabzonspor teklifi reddetmişti.

Lille Başkanı Gerard Lopez, “Yusuf, Lille’e gelmeyi çok istiyor. Tek sorun, henüz Trabzonspor’la anlaşamamış olmamız” ifadelerini kullanmıştı.