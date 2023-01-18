Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-1'lik skorla deviren Fenerbahçe 'de gözler yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçına çevrildi. Süper Lig'in yanı sıra yoluna hem Avrupa'da hem de kupada devam etmek isteyen Sarı Lacivertliler'in tek hedefi galip gelmek.

İKİ TAKIM ARASINDA MÜCADELE

Fenerbahçe ile Rizespor bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez karşı karşı geldi. Söz konusu müsabakalardan sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Bu maçlarda Kanarya'nın 8 golüne, yeşil-mavililer 3 golle karşılık verdi. Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında son olarak nisan ayında Süper Lig’de oynanan mücadele sarı-lacivertlilerin 6-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İSTANBULSPOR'U ELEDİ

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve bu turda karşılaştığı İstanbulspor’u 3-1’lik skorla eledi. Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Emrah Ünal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.









FENERBAHÇE'DE AYRILIK ZAMANI

Bu zorlu maçların yanı sıra Fenerbahçe'de bir yandan da transfer hareketliliği yaşanıyor. Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Sarı Lacivertliler'de takıma yapılacak takviyeler kadar kadrodan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Jesus, ısrarla aldırdığı Gustavo Henrique’den ümidi kesti. Yönetim, Brezilyalı’nın kiralık sözleşmesini feshetmenin yollarını arıyor. Sambacı, Gaziantep’e götürülse de maç kadrosuna alınmadı. Yönetim, kiralık olarak transfer edilen 29 yaşındaki stoperle yolları ayırmak istiyor. Bunun için görüşmelerin başladığı öne sürüldü.

TRANSFER HEDEFLERİ BELLİ OLDU

Yönetim hemen diğer hedefler için kolları sıvadı. Şu anda gündemin ilk sırasında Haji Wright bulunuyor. Ligde 9 golle dikkatleri üzerine çeken ABD’li hücum oyuncusu için Antalyaspor ile pazarlıklar kıran kırana sürüyor. Wright’ın alternatifi olarak belirlenen Alferdo Morelos ve Moussa Dembele için de temaslar devam ediyor. Her iki forvet kulüplerinde mutsuz ve sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. Yönetim, Morelos ve Dembele’nin mali şartlarını soruşturuyor. Bu arada sol bek transferi de artık daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

SOL BEK GİRİŞİMİ

Öncelik, bu bölge için TFF’nin 21 yaş altı yabancı oyunculara sunduğu 3 kişilik kontenjanı kullanmak. Parma’nın yıldızı Jayden Oosterwolde, 1 numaralı hedef konumunda. 21 yaşındaki sol bek Fenerbahçe’ye gelmeyi çok istiyor. İtalyan ekibi ise Hollandalı yıldızı tutmaya çalışıyor. Fenerbahçe, Oosterwolde’yi ilk etapta sezon sonuna kadar kiralamak, Parma’nın Serie A’ya yükselmemesi halinde ise önümüzdeki sezon da Oosterwolde’yi kadrosunda tutmak istiyor.









İTALYA'DAN FLAŞ İDDİA

Tuttosport'un iddiasına göre; Fiorentina, Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen Joao Pedro'yu kadrosuna katmak istiyor. Mor Menekşeler'in transfer listesinde yer alan tecrübeli futbolcunun sakatlıktan nasıl döneceği de İtalyan kulüp tarafından yakından takip ediliyor. Haberde ayrıca Dusan Vlahovic'in ardından bir türlü istediği forveti bulamayan Fiorentina'nın, Joao Pedro'yu istediği kaydedildi. Pedro'nun transferinin gerçekleşmemesi halinde ise; Arnautovic, N'Zola, Beto, Colombo ve Duvan Zapata'dan birine teklif yapılacağı ifade edildi.

GALATASARAY İLE KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Sarı lacivertliler, Brezilya asıllı İtalyan oyuncuyu büyük umutlarla transfer etmişti. Joao Pedro transferinde, ezeli rakip Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, operasyondan galip ayrılan taraf olmuştu. Fenerbahçe, geçen süre zarfında Joao Pedro, istenen verimi alamazken, oyuncunu yaşadığı ağır sakatlıklar da can sıkıcı oldu.

Son olarak Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro, tedavisini tamamlamış ve takımla çalışmalara başlamıştı. Yıldız oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 15 maçta görev aldı. Tecrübeli futbolcu, 2 gol 1 asistlik katkıda bulundu.





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