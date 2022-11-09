Dünya Voleybol Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamlayan İtalya Milli Takımı'nın süper yıldızı Paola Egonu'nun üçüncülük maçı sonrası 'bırakma' kararı büyük bir şok yaratmıştı. İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Giuseppe Manfredi konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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VAKIFBANK'A TRANSFER OLDU

Vakıfbank'ın İtalyan ekibi Imoco'yu CEV Şampiyonlar Ligi finalinde yenerek şampiyon olmasının ardından Paola Egonu'yu transfer etmişti. Egonu'yu kadrosuna katan Vakıfbank, Isabelle Haak ile yolları ayırdı.





YARI FİNALDE BREZİLYA'YA KAYBETTİ

İtalya Milli Takımı, yarı finalde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Dev maç Brezilya'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İtalyan basını turnuvanın favorisi olarak gösterilen voleybolcularını bu mağlubiyet sonrası eleştiri yağmuruna tuttu.





SAYI KRALLIĞINDA ZİRVEDE

23 yaşındaki Nijerya asıllı voleybolcu turnuvada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekme başarısı gösterdi. Paola Egonu turnuvada toplam 275 sayı üreterek inanılmaz bir performans sergiledi. Paola Egonu'yu takip eden isimler Polonya'dan Magdalena Stysiak ile Sırbistan'dan Tijana Boskovic oldu.

"SON MAÇIM OLACAK"

İtalya, üçüncülük maçında ABD'yi mağlup ederek bronz madalyaya uzandı. Paola Egonu müsabaka sonrası menajeriyle bir konuşma gerçekleştirdi. O anlar bir taraftarın kamerasına yansırken Egonu'nun menajerine İtalya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldığını ilettiği gözlemlendi. İtalyan isim; "Anlayamazsınız, çok yorucu. Bana 'Neden İtalyansın?' diye bile sordular, bu benim milli takımdaki son maçım olacak." ifadelerini kullandı.

"ARA VERİYORUM ÇÜNKÜ CANIM YANIYOR"

Mücadele sonrasında ise İtalyan isim; "Şimdilik ara vereceğim ama sakatlandım ve iyileşmem gerekiyor. Milli takıma devam edecek miyim? Bunu hala bilmiyorum. Şimdilik ara veriyorum çünkü canım yanıyor. Bir şeyler ters gittiğinde ilk saldırıya uğrayan benim ve bu çok zor. Arayı hak ettiğimi düşünüyorum." dedi.

"MİLLİ TAKIM İSTEDİĞİNİZ ZAMAN GİRİP ÇIKACAĞINIZ OTEL DEĞİL"

Skorer'in derlediği habere göre İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Giuseppe Manfredi, İtalyan basınına konuştu. Manfredi, Egonu için "Büyük problem yok. Egonu, ocak ayında Mazzanti'yle konuşacak ve çözülmesi gereken düğümler varsa çözülecek. Milli Takım istediğiniz zaman girip çıktığınız bir otel değil. Egonu önemli ama milli takımımız 14 kişi." dedi.





"ŞAMPİYONA KAZANACAĞIMIZ HİÇBİR YERDE YAZMIYORDU

"Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncülük bizim için harika bir sonuç. Belki VNL'deki birincilik bizi etkiledi. Çünkü şampiyonayı kazanacağımız hiçbir yerde yazmıyordu. Elbette ki insanların kadın milli takımına büyük tutkusu var."

SMAÇ HIZ REKORUNU KIRDI

VakıfBank'ın yeni yıldızı Paola Egonu kadınlarda smaç hız rekorunu elinde bulunduruyor. 23 yaşındaki yıldız isim 112.7 kmh ile Tijana Boskovic'e ait olan 110.3 kmh'lik rekoru kırdı. Öte yandan Dünya Şampiyonası'nın sona ermesiyle birlikte yeni yıla kadar milli takımlar bir ataya gelmeyecek. İtalya ekibinin Nisan ayına kadar tekrar bir araya gelmesi planlanmadı.