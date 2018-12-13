İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programına bağlanarak Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Lorenzo Di Caprio Lazio'nun Galatasaray'ın genç yıldız adayı Yunus Akgün ile ilgilendiğini duyurdu.

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün ile ilgili flaş bir iddia geldi. İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio Lazio ve Roma'nın Yunus Akgün ile ilgilendiğini açıkladı.

Lorenzo Di Caprio'nun açıklamaları...

Lazio, Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün ile ilgileniyor. Lazio yetkilleri onu 1 yıldır yakından takip ediyor. Roma kentinin diğer kulübü olan AS Roma'da onunla ilgileniyor. Roma'nın Yunus Akgün'le ilgili bir niyeti var ancak Lazio bu transferde bir adım önde. Lazio bu transferi bitirmek için çaba gösteriyor. Galatasaray ile temasta bulundu. Bu transfer ocak ayında gerçekleşmeyebilir ama İtalya Serie A'nın iki kulübü, Roma ve Lazio genç oyuncu ile ilgileniyor.

"Müzakereler devam ediyor"

Lazio'nun herhangi bir müzakere içinde olduğunu söylenemez. Lazio'lu yetkililer, Galatasaray ile Yunus Akgün'ün çıkışına nasıl bakıyor diye görüşme halide. Bunun bir pazarlık olduğunu söyleyemeyiz. Bu oyuncu düşük bir fiyata Lazio'ya transfer olur da diyemiyoruz. Oyuncunun fiyatının yüksek olacağı çok belli. Lazio şartları zorluyor. Galatasaray ile konuşma halinde.

İkinci Cengiz Ünder...

Sadece Lazio değil, Roma da Yunus Akgün ile ilgileniyor. İkinci bir Cengiz Ünder olabileceği düşünülüyor Roma tarafından.