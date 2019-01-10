Juraj Kucka’nın geleceği belirsizliğini korurken, İtalya’dan flaş bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu, Parma’dan gelen teklifi doğrularken, Çizme temsilcisinin sportif direktörü Daniele Faggiano, “Kucka, ikinci yarıda bizim formamızı giyecek” dedi.

Onazi’nin sezonu kapatması nedeniyle takımda kalma ihtimali bulunan Slovak yıldız için teklif edilecek rakamın transferde belirleyeceği olacağı vurgulandı. Parma’nın, 31 yaşındaki futbolcu için 3.5 milyon Euro’yu (22 milyon TL) gözden çıkardığı da gelen haberler arasında.

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