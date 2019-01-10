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İtalya'dan flaş iddia: “Kucka, ikinci yarıda bizim formamızı giyecek”

Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Juraj Kucka için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Parma sportif direktörü Daniele Faggiano, “Kucka, ikinci yarıda bizim formamızı giyecek” dedi.

10 Ocak 2019, Perşembe 06:01
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İtalya'dan flaş iddia: “Kucka, ikinci yarıda bizim formamızı giyecek”

Juraj Kucka’nın geleceği belirsizliğini korurken, İtalya’dan flaş bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu, Parma’dan gelen teklifi doğrularken, Çizme temsilcisinin sportif direktörü Daniele Faggiano, “Kucka, ikinci yarıda bizim formamızı giyecek” dedi.

Onazi’nin sezonu kapatması nedeniyle takımda kalma ihtimali bulunan Slovak yıldız için teklif edilecek rakamın transferde belirleyeceği olacağı vurgulandı. Parma’nın, 31 yaşındaki futbolcu için 3.5 milyon Euro’yu (22 milyon TL) gözden çıkardığı da gelen haberler arasında.

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