Kiralık sözleşmesi sona eren Francisco Montero'nun Atletico Madrid'e geri dönmesiyle birlikte stoper açığı oluşan Siyah-Beyazlılar için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Diego Godin görüşmelerinden birtürlü sonuç alamayan Beşiktaş için Calcio Mercato adlı internet sitesi, Hellas Verona'dan Alan Empereur'a talip olduğunu yazdı.

Antalya da devrede

Brezilyalı futbolcuyla yakından ilgilenen bir diğer Süper Lig ekibininse Antalyaspor olduğu iddia edildi. Geçen sezonu ülkesinin takımlarından Palmeiras'ta kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Brezilyalı stoper 14 maçta görev yaparken gol ya da asist üretememişti.