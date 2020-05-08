İtalya’da üst üste pozitif vakalar

Serie A takımları dün pozitif test sonuçlarının şokunu yaşadı. Daha önce bazı futbolcuları koronavirüse yakalanıp iyileşen Sampdoria ve Fiorentina’da 3’er Torino’da da 1 oyuncuda daha koronavirüs tespit edildi. Fiorentina’da ayrıca 4 kulüp çalışanının da testleri pozitif çıktı. Kulüplerden yapılan açıklamalarda virüse yakalanan oyuncuların isimleri verilmezken, testler öncesinde futbolcularda virüs semptomlarının görülmediği kaydedildi.