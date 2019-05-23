İtalya Sardunya Adası Sassari City'de başlayan ve UWW Ranking Series durumundaki Uluslararası Matteo Pellicone Güreş Turnuvasında Grekoromen Güreşçilerimiz 9 madalya maçı yapma hakkını elde ederek muhteşem bir performans ortaya koydular. Diğer yandan bu gün yapılan müsabakalarda 67 kg güreşçimiz Hacı Karakuş’un yarı finalde, iki kez dünya şampiyonu olan Kore’li Han- Soo Ryu'yu yenerek finale yükselmesi büyük takdir topladı.

Güreşçilerimizin Madalya Müsabakaları şöyle ;

ALTIN MADALYA :

55 kg Hakan Murat ÇANKAYA - Doğuş AYAZCI Nordic sisteminde şampiyonluk için karşılaşacak

60 kg Ahmet UYAR - Koreli Seunghak KİM

63 kg Mehmet ÇEKER - Macar Erik TORBA

67 kg Hacı KARAKUŞ - Rus Azamat Akhmedov

82 kg Burhan AKBUDAK - Hintli Gurpreet SINGH

87 kg Doğan GÖKTAŞ - Macar Victor LORİNCZ

130 kg Osman YILDIRIM - Macar Balint LAM ile altın madalya için mindere çıkacaklar.

BRONZ MADALYA KARŞILAŞMALARI

63 kg Kadir KAMAL - Koreli Kyunghoon KİM

72 kg Ahmet YILMAZ - Selçuk CAN ile bronz madalya için mücadele edecekler.