İtalya Sardunya Adası Sassari City'de başlayan ve UWW Ranking Series durumundaki Uluslararası Matteo Pellicone Güreş Turnuvasında Grekoromen Güreşçilerimiz 9 madalya maçı yapma hakkını elde ederek muhteşem bir performans ortaya koydular. Diğer yandan bu gün yapılan müsabakalarda 67 kg güreşçimiz Hacı Karakuş’un yarı finalde, iki kez dünya şampiyonu olan Kore’li Han- Soo Ryu'yu yenerek finale yükselmesi büyük takdir topladı.
Güreşçilerimizin Madalya Müsabakaları şöyle ;
ALTIN MADALYA :
55 kg Hakan Murat ÇANKAYA - Doğuş AYAZCI Nordic sisteminde şampiyonluk için karşılaşacak
60 kg Ahmet UYAR - Koreli Seunghak KİM
63 kg Mehmet ÇEKER - Macar Erik TORBA
67 kg Hacı KARAKUŞ - Rus Azamat Akhmedov
82 kg Burhan AKBUDAK - Hintli Gurpreet SINGH
87 kg Doğan GÖKTAŞ - Macar Victor LORİNCZ
130 kg Osman YILDIRIM - Macar Balint LAM ile altın madalya için mindere çıkacaklar.
BRONZ MADALYA KARŞILAŞMALARI
63 kg Kadir KAMAL - Koreli Kyunghoon KİM
72 kg Ahmet YILMAZ - Selçuk CAN ile bronz madalya için mücadele edecekler.