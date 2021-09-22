İtalya Süper Kupası'nın finalinde Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Olimpia Milano ile 7DAYS EuroCup takımlarından Virtus Bologna karşı karşıya geldiler. AX Armani Exchange Milan'ı 90-84 mağlup eden Virtus Bologna, kupanın sahibi oldu.

Finale giden yolda eski Fenerbahçeli Ekpe Udoh'un yaşadığı ağır sakatlık ile sarsılan Virtus Bologna, bu zorlu duruma rağmen şampiyonluğa ulaşarak büyük bir hasreti de sonlandırdı. Virtus Bologna, İtalya'da en son 1995 yılında Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

Geçtiğimiz sezon Gaziantep forması giyen Mam Jaiteh; 18 sayı, 9 ribaunt ile Virtus Bologna'nın en etkili ismi olurken Pajola 14, Alibegovic 13 ve Weems 19 sayıyla oynadı. Olimpia Milano'da Shields, 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken eski Fenerbahçeli Nicolo Melli de 10 sayı, 10 ribaunt ile öne çıktı.