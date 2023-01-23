2006'da Calciopoli skandalı ile Serie B'ye düşürülen Juventus, yine şok bir kararla karşı karşıya kalmıştı. Sermaye kazançlarının kullanımına ilişkin dava sonucunda İtalyan devi, 15 puan silme cezası aldı.





Mahkeme ayrıca dönemin sportif direktörü Paratici'ye 2.5, başkan Agnelli ve Arrivabene'ye 2 yıl, Cherubini'ye 1 yıl 4 ay ve Pavel Nedved'e 8 ay futboldan men cezası verdi.

11. SIRAYA GERİLEDİ

Ligde 47 puanla Napoli, liderliğini sürdürürken Milan 38, Juventus ve Inter 37 puanla onları takip ediyordu. Verilen ceza sonucunda 22 puana düşen Juventus, 11. sıraya gerilemiş oldu.

FEDERASYON AÇIKLADI

İtalya Futbol Federasyonu, Juventus'a 15 puan silme cezası ve 11 Juventus yöneticisinin cezalarını resmen açıkladı. Davada adı geçen diğer kulüpler Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara ve Pescara'nın yöneticileriyle birlikte beraat ettikleri aktarıldı.





BİR SORUŞTURMA DA NAPOLI'YE

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bir soruşturma da Serie A'nın zirvesinde yer alan Napoli'ye soruşturma açıldı. Juventus'un 15 puanının silinmesine neden olan soruşturmayı yürüten Savcı Guiseppe Chine, Napoli'nin 2020'de Lille'den transfer ettiği Victor Osimhen için transfer anlaşmasının kanıtlarını istedi.

Bu transfer karşılığında dört oyuncu Lille'e kiralık olarak gönderilmişler ve sonrasında sözleşmeleri feshedilmişti.

Savcı Chine'nin transferin mali durumunu netleştirmek için katılar talep ettiği aktarıldı.

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BAŞKANIN OFİSİNE BASKIN YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Napoli'nin sahibi ve Başkanı Aurelio De Laurentiis'in ofisine baskın düzenlenmişti. Başta Osimhen'in transferiyle ilgili belgeler olmaz üzere birçok evraka el konulmuştu.

Juventus'un davasında olduğu gibi, Napoli'nin de kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve delillerin analiz edilmesi bekleniyor. Öte yandan müfettişlerin ilerleyen zamanda daha fazla kanıt isteyebileceği açıklandı.

NAPOLI ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR

19 haftası geride kalan Serie A'da 50 puan toplayan Napoli, maç fazlasıyla en yakın rakibi Milan'ın 12 puan önünde yer alıyor.

Napoli, soruşturmanın sonucunda puan silme cezası alırsa, Avrupa'nın en büyük beş liginden biri olan İtalya Serie A'da beklenmedik bir tablo ortaya çıkabilir.

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