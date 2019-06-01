22 Mayıs’ta İtalya’da altyapıda gerçekleştirilen mücadelede kullanılan korner sırasında 14 yaşındaki futbolcu skandal bir hareketin altına imzasını atmıştı.

22 yaşındaki kadın hakem Giulia Nicastro ile tartışan genç futbolcu, “Bakalım beni bu sahadan atacak cesaretin var mı” diyerek cinsel organını göstermişti. Bu olayın ardından kırmızı kartla oyun dışı kalan gencin cezası belli oldu.

İtalya Futbol Federasyonu bu skandal hareketin ardından gence 1 yıl men ve cinsel eğitim kursu zorunluluğu getirdi.







