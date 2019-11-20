İtalya’da Roberto Mancini’den rekor

Galatasaray’ın eski hocası Roberto Mancini, İtalya’yı EURO 2020 elemelerinde adeta yeniden ayağa kaldırdı ve rekorların altına imzasını attı.

2018 Dünya Kupası’na gidemeyerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İtalyanlar’da Mayıs 2018’de göreve gelen Mancini, o tarihten bu yana 5’i hazırlık, 4’ü UEFA Uluslar Ligi, 10’u da EURO 2020 elemeleri olmak ülkesinin başında 19 maça çıktı. Gök Mavililer, 5 hazırlık maçında; 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, 4 Uluslar Ligi mücadelesinde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiden oluşan bir performans gösterdi.

İtalyanlar, Avrupa Şampiyonası elemelerinde ilk kez üst üste 10 galibiyet aldı, 37 gol attı ve kalesinde 4 gol görerek 30 puanla lider olarak finallerin yolunu tuttu. Mancini, üst üste 11 maç kazanan ilk teknik direktör olarak İtalyan futbol tarihine geçerken, 15 Kasım’daki 3-0’lık Bosna Hersek galibiyetiyle kırdığı Vittorio Pozzo’nun 1938-39’da elde ettiği 9 maçlık galibiyet serisini de 11’e çıkarmış oldu.