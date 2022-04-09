Geçen sezon Türk Hava Yolları'ndan ayrılarak İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan 22 yaşındaki pasör çaprazı, İtalya Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Normal sezon MVP'si seçilen Ebrar, İtalya'daki ilk sezonunda 440 sayı, 377 hücum, 31 blok, 32 ace üretti ve MVP'lik yarışında Paola Egonu gibi bir yıldızı geride bıraktı. Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Igor Volley Novara, normal sezonu averajla Egonu'nun takımı Imoco Volley Conegliano'nun ardında 2. sırada bitirdi.