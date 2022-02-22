Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, gösterdiği başarılı performanslar ile İtalya'ya damgasını vurmaya devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A'nın 26. hafta mücadelesinde Fiorentina ile karşı karşıya gelen Atalanta'da Merih Demiral'ın üst üste gösterdiği başarılı performanslara değinildi.

Fiorentina'nın golcüsü Krzysztof Piatek'e, maç boyunca sahada adeta adım attırmadığı belirtilen Milli futbolcu'nun 1-0'lık mağlubiyete rağmen sahanın en iyileri arasında yer aldığı ve aynı zamanda da Atalanta'nın yediği golde ise pozisyon gereği Gonzalez'i savunduğu için Piatek'i markajına almadığı aktarılanlar arasında yer aldı.

Üst üste başarılı performanslar

Atalanta'nın üst üste oynadığı Juventus ve Fiorentina maçlarında Piatek ve Vlahovic gibi golcülerle karşı karşıya geldiğinin altı çizilen Merih Demiral'ın üçlü savunmanın merkezinde kendisini bir kez daha kanıtladığı ve performansı giderek arttığı değerlendirmeleri yapıldı.

Olympiakos ve Sampdoria maçları

İtalyan ekibinin Perşembe gübü UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynayacakları maçta savunmanın merkezinde olması beklenen Milli futbolcu, Serie A'da Sampdoria ile oynanacak maçta ise cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Bu sebeple Atalanta'nın Sampdoria ile oynanacak maçta zorlanabileceği de belirtiliyor.

Juventus'tan Atalanta'ya satın alma opsiyonlu, kiralık olarak transfer olan Merih Demiral, bu sezon 26 maçta forma giydi ve takımı adına 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.



