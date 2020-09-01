İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, dünden beri düşüş eğiliminde olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük yeni vaka sayısı bugün 996 olarak açıklandı.

Ülke genelinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 269 bin 214 oldu.

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artarak 35 bin 483’e yükseldi.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 26 bin 78’e çıktı. Son günlerde yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da yükselmeye başladı. Dünden bugüne 8 hasta daha yoğun bakıma alınırken, toplam sayı 94’e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak, 207 bin 653 oldu.

İtalya'da salgının başladığı şubattan bugüne kadar 8 milyon 644 bin 859 test yapıldı.