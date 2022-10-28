İtalya'nın Milano şehrinde bir kişi, bıçakla beş kişiye saldırdı. Olay sırasında saldırıya maruz kalan isimlerden biri de Arsenal tarafından Monza'ya kiralanan Pablo Mari'ydi. Yaz transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile de anılmış olan İspanyol oyuncu, saldırı sonucunda ağır şekilde yaralandı.

Ailesiyle alışveriş yapıyordu

Olay 27 Ekim Perşembe günü öğleden sonra Assago'da gerçekleşti. Milano'ya oldukça yakın Assago'da Pablo Mari de ailesiyle alışveriş yaparken bu saldırıyla karşı karşıya kaldı. Pablo Mari, çocuğunun bulunduğu bebek arabasını iterken eşi de yanındaydı ve daha sonra sırtından bir bıçak darbesi aldı.

Bir kişi hayatını kaybetti

Saldırgan, olayın gerçekleştiği yerde beş kişiyi bıçakla yaraladı. Bu kişilerden biri, olay yerinde hayatını kaybederken diğer dördü ise ciddi şekilde yaralandı.

Bilinci açıktı

Gerçekleşen olay sonrası Pablo Mari, Niguarda Hastanesi'ne götürüldü. Yaşanan saldırı sonrası bilinci açık olan Pablo Mari, olay yerinde eşiyle konuşabiliyordu.

'Sırtında derin bir yara var'

Gerçekleşen olay sonrası Pablo Mari'nin durumunu takip etmek adına hastaneye gelen Monza'nın CEO'su Adriano Galliani; Tg2'ye açıklamalarda bulunurken, "Pablo'nun sırtında oldukça derin bir yara var. Neyse ki akciğerler gibi hayati organlara gelmemiş durumda. Bilincinin yerinde olduğunu ve şu anda dikiş atıldığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Akciğerlerine birkaç santim uzaklıkta

Galliani, yaşanan olayda bıçağın saplandığı noktanın akciğerlerden birkaç santim uzaklıkta olduğunu ifade etti. Monza'nın CEO'su Pablo Mari'nin boyunun uzunluğu ile çok daha tehlikeli bir noktadan yara almaktan kurtulmuş olabileceğini belirtti.

Ameliyat olacak

Pablo Mari'nin durumu stabil. Geceyi hastanede geçireceği ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun yarın ise kas yaralanmasından kaynaklı bir ameliyat geçireceği belirtiliyor.

'O adam birini boğazından bıçakladı'

Olay anına ilişkin Galliani ve teknik direktör Raffaele Palladino ile konuşan Pablo Mari, "Çocuğumun arasını iterken sırtımda dayanılmaz bir acı hissettim. Sonra o adam başka birini boğazından bıçakladı" ifadelerini kullandı.

Saldırganın 46 yaşında, İtalyan ve yüksek ihtimalle zihinsel problemlere sahip biri olduğu belirtildi.