İtalya'da kayıp 800 milyon Euro

Koronavirüsü salgını nedeniyle duran spor dünyasında sadece İtalya'da futbolda yaşanan ekonomik kayıp 800 milyon Euro (6 milyar TL) olarak hesaplandı. Ayrıca Serie A’nın kaderinin de bakanlar kurulunda belli olacağı öğrenildi.

01 Mayıs 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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İtalya'da kayıp 800 milyon Euro

Amerika'da spor organizasyonlarından dolayı ortaya çıkan zarar 6 milyar Dolar’ı aşarken, İtalya'da da yalnızca futbolda yaşanan ekonomik kayıp 800 milyon Euro (6 milyar TL) olarak hesaplandı. Ayrıca Serie A’nın kaderinin de bakanlar kurulunda belli olacağı öğrenildi. Bakanların birçoğunun Fransa’da olduğu gibi liglerin iptal edilmesinden yana olduğu öğrenildi.

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