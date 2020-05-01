Amerika'da spor organizasyonlarından dolayı ortaya çıkan zarar 6 milyar Dolar’ı aşarken, İtalya'da da yalnızca futbolda yaşanan ekonomik kayıp 800 milyon Euro (6 milyar TL) olarak hesaplandı. Ayrıca Serie A’nın kaderinin de bakanlar kurulunda belli olacağı öğrenildi. Bakanların birçoğunun Fransa’da olduğu gibi liglerin iptal edilmesinden yana olduğu öğrenildi.