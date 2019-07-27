ANKARA (DHA) - İtalya'nın Genova şehrinde düzenlenen IBSA Judo Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Judo Milli Takımı bir altın ve 2 bronz madalya kazanarak toplamda 6 madalyaya ulaştı.

70 kiloda Raziye Uluçam altın, 63 kiloda Duygu Çete Artar bronz, 70 kiloda Mesme Taşbağ bronz madalya kazandı. 18 ülkeden 130 sporcunun katıldığı zorlu şampiyona yarın takım müsabakalarıyla devam edilecek.

Toplamda 2 altın bir gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milliler, tarihin en başarılı Avrupa Şampiyonası'nı geçiriyor.

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