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İtalya'da Judo Milli Takımı madalyaya doymuyor

İtalya'da Judo Milli Takımı madalyaya doymuyor

27 Temmuz 2019, Cumartesi 23:42
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İtalya'da Judo Milli Takımı madalyaya doymuyor

ANKARA (DHA) - İtalya'nın Genova şehrinde düzenlenen IBSA Judo Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Judo Milli Takımı bir altın ve 2 bronz madalya kazanarak toplamda 6 madalyaya ulaştı. 
70 kiloda Raziye Uluçam altın, 63 kiloda Duygu Çete Artar bronz, 70 kiloda Mesme Taşbağ bronz madalya kazandı. 18 ülkeden 130 sporcunun katıldığı zorlu şampiyona yarın takım müsabakalarıyla devam edilecek. 
Toplamda 2 altın bir gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milliler, tarihin en başarılı Avrupa Şampiyonası'nı geçiriyor. 

(FOTOĞRAFLI)

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