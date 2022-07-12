İtalya’da ikincilik son virajda kaçtı!

Ülkemizi Coppa Italia Turismo’da temsil eden ve Roma Vallelunga’da pilot Vedat Ali Dalokay’ın kazandığı zaferle adından söz ettiren Bitci Racing, geçtiğimiz hafta sonu İtalya’nın Varano pistinde idi.

Formula 1, 2, 3, Indy Car, Formula E başta olmak üzere dünyanın en önemli şampiyonalarında yarışan bir çok aracı projelendiren ve üreten, yarış mühendisliği, karbon malzeme kullanımı ve yarış dünyasında ilk olarak yaratığı rüzgar tüneli ile bir öncü olan Dallara Automobili’nin testlerini yaptığı pist, 1969 yılında Mühendis Giampaolo Dallara tarafından yapılmış. Tam adı Varano de’ Melegari- Autodromo Riccardo Paletti olan, 2,3 kilometresi ile Avrupa standartlarına göre kısa sayılabilecek, ancak son derece teknik olan pist, halen şirketin dünyaca ünlü markalar için ürettiği araçların testlerinde kullanılıyor.

Bu önemli piste ilo olarak Cuma günü yapılan test seanslarında çıkan takımın pilotları tur zamanlarını geliştirdi.

Sıkı rekabetle geçen ilk yarış boyunca Bitci Racing’e ait Audi RS3’lerin direksiyonunda büyük mücadele veren pilotlardan Vedat Ali Dalokay grubunda dördüncü, Demir Eröge ise beşinci olarak finiş gördü ve şampiyonada önemli puanlar kazandı.

Pazar günü yapılan ikinci yarışta grubunda üçüncülüğe kadar yükselen Eröge, aldığı temas sonucu yoldan çıkarak yarışı bırakmak zorunda kaldı. Kıran kırana rekabetin yaşandığı ön grupta grubunda ve genel klasmanda ikinciliğe yükselen Dalokay ise arkasındaki rakibi Paolo Rocca’nın yarışın son virajında yaptığı centilmenlik dışı temas ile yarış dışı kaldı. Rocca’nın Komiserler Kurulu tarafından cezalandırılmasına rağmen yaşanan olay Dalokay’a ve takıma önemli puanlara ve podyum derecesine maloldu.

Sponsorları FlyInn, Stafu, Rehau, 2A Mühendislik, Sonia, Jeneratör İletişim ve Local Cups desteği ile yarışan Vedat Ali Dalokay, ‘Rakibimin pist içinde yaptığı hareket centilmenlikten uzaktı. Yarış sonrasında özür dilemek için yanıma geldi ve el sıkıştık, ancak kaybettiğim değerli puanlar geri gelmeyecek. İleriye bakıyor ve sıradaki Vallelunga ve Misano yarışlarına konsantre oluyoruz. Destek veren tüm takipçilerimize teşekkürler.’, dedi.

Demir Eröge ise sponsorları VavaCars ve Infinite Performance’a teşekkür etti ve ‘Büyük kısmını üçüncülükle götürdüğüm yarışta önümdeki rakibimden daha hızlıydım. Mücadele sırasında yaptığı erken frende ona çarpmamak için kum havuzuna çıkarak yarış dışı kaldım ve podyum şansımı yitirdim. Deneyimime yeni bir sayfa eklendi.’, diye konuştu.

YouTube üzerinden canlı yayınlanan yarışta Türk izleyicilerin büyük desteği vardı. Rocca’nın Dalokay ile olan centilmenlik dışı teması ise hem Türk hem İtalyan takipçiler tarafından büyük tepki gördü.

Bitci.Com ana sponsorluğunda yarışan takımın diğer sponsorları Glasurit, İzeltaş, TurkRent, Fikirmedya ve Sparco’dur.