Vodafone Grubu ile ESL işbirliğiyle düzenlenen ‘Vodafone 5G ESL Mobile Open’ tamamlandı. Turnuvaya 17 ülkeden yaklaşık 600 bin oyuncu katıldı. ‘Asphalt 9: Legends’ ve ‘PUBG Mobile’ için ayrı fikstürlerin uygulandığı turnuvada, online elemeler 3 kıta arasında 3 ay sürdü. Sonuçta 56 oyuncu, Fiera Milano Kongre Merkezi’ndeki finallere gitmeye hak kazandı. Türkiye’de Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı yayınlanan PUBG Mobile finali 70 bin izlenmeyi geçti.

40 bin Euro ödül

Dünya’nın en iyi 10 takımı arasına giren Futbolist ve İstanbul Wild Cats, Türkiye’yi Milano’da temsil etti. Büyük final, Milano Oyun Haftası kapsamında, Vodafone’un 5G şebekesi üzerinden canlı oynandı. Toplam 56 finalistin yarıştığı turnuvanın PUBG Mobile Finali’ni Türk takımı ‘Futbolist’, ‘Asphalt 9: Legends’ Finali’ni ‘Future Flash’ kazandı. Berke Mol (Takım Lideri), Kadir Öçmaz (Tron), Alper Umut Ayyıldız (Solkay), Güven Özdemir (Anarsheet) ve Şevket Yılmaz’dan (Zessy) oluşan ‘Futbolist’ takımı, 40 bin Euro’luk ödülün de sahibi oldu.

Fizyoterapist farkı

2014 yılında kurulan Futbolist, 2017 yılının başında ‘espor’a odaklandı. İstanbul merkezli Futbolist, Avrupa’da ilk 5 ve Dünya’da ilk 10’da olmayı hedefliyor. Futbolist, oyuncuları için fizyoterapi desteği veren tek ‘espor’ takımı. Oyuncular, FIFA antrenörlerinden zihinsel ve taktik desteği alıyor. Düzenli antrenman yapan ve eğitimlerine devam eden takım, İstanbul'da bir oyun evine de sahip.

Berke Mol (Futbolist Takım Menaceri)

“Biz bir aileyiz. Türkiye’deki pek çok espor takımından farkımız da bu. İnsanlar ‘Bunun nesi yorucu? Sadece oyun oynuyorlar!’ diyor. Ancak bu iş çok yorucu, günde 8-9 saat idman yapıyoruz. Üstelik artık ülkelerin temsil edildiği bir organizasyondayız. Bu durumda yaptığımız iş, herşeye değer bir hâl alıyor. Futbolist takımının hem diyetisyeni hem fizyoterapisti var. Yani profesyonelce yaşıyor ve yarışıyoruz. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz.”

Orhun Büyükkapucu (Futbolist Takım Kaptanı)

“Sadece ben değil, şu an bu işi yapan insanların çoğu, çocukken böyle bir mesleğe sahip olacağını tahmin etmemiştir herhalde. Ailelerimiz ilk başlarda haklı olarak bu işe bir meslek olarak bakmakta zorlandılar. Ancak belli bir eşiği aştıktan sonra, onlar da gururla ülkemizi temsil etmemizi takip ediyorlar. Rakip takım analizleri, antrenman maçları, taktik çalışmalar yaptık ve Milano’da Türkiye’yi şampiyon yaparak gurur duyduk.”

İlgi çığ gibi büyüyor

450 milyon kişi tarafından takip edilen espor, Dünya’nın en popüler spor branşları arasındaki yerini aldı. Ödül havuzu 10 Milyon Dolarlar’ı aşan turnuvalar; PSG, Schalke 04, Roma, Manchester City, Celtic, Sevilla, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi ünlü kulüplerin açtığı espor branşlarıyla her geçen gün büyüyen ve profesyonelleşen bir alan. Kazandıkları ödüllerle tüm Dünya’da 100’e yakın ‘espor’cu milyonerler kulübüne girdi.

‘espor’a 3 yılda 11 Milyon TL yatırım yaptık’

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: “Hem Dünya’da hem de Türkiye’de ‘espor’un en büyük destekçilerinden biriyiz. Türkiye’de espor pazarına 3 yıl önce FreeZone ile girdik. 2017’de Bahçeşehir uperMassive eSports’un iş ortağı, 2018’de ise Türkiye’nin en büyük profesyonel espor ligi League of Legends Şampiyonluk Ligi’nin isim sponsoru olduk. 3 yılda espor pazarına 13 Milyon TL’lik yatırım yaptık. 2022 yılının sonuna kadar 30 Milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz. PUBG Mobile Finali’ni kazanarak ülkemize büyük gurur yaşatan Futbolist takımını kutluyoruz.”