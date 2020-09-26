Özellikle geçtiğimiz sezon koronavirüs arasının ardından müthiş bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu, 2019/2020 döneminde 38 maçta 11 gol ve 9 asist yaptı. 26 yaşındaki süperstar, bu sezona da bomba gibi girdi. Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Shamrock Rovers karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin mimarı olan Hakan, 1 gol ve 1 asist yaptı. Milli futbolcu, önceki gün de Bodo/Glimt karşısında 3. turda 3-2 kazanılan maçta takımını sırtladı. Birbirinden güzel 2 gol atan Hakan, bir de asist yaptı. Yıldız orta saha oyuncusu, Avrupa Ligi'nde takımının attığı 5 gole doğrudan katkı vermiş oldu.

'Hakan bir kahraman'

Kırmızı-Siyahlı ekibin hocası Stefano Pioli de Hakan'dan övgü dolu sözlerle bahsederken, "O üst düzey bir oyuncu. Ondan her zaman 2 gol beklemiyorum ama buna benzer performansları görmek istiyorum. Olağanüstü bir futbolcu ve gerçek bir kahraman" dedi. Ayrıca İtalyan basını da Milli futbolcumuzu yere göğe sığdıramadı. Çizme'nin önde gelen gazeteleri La Gazetta delllo Sport, Tuttosport ve Corriere dello Sport, Hakan'a tam not verdi.