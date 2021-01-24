Football Italia'nın haberine göre, Atalanta forveti Duvan Zapata, Zlatan Ibrahimovic'in penaltı beklediği pozisyonda 39 yaşındaki süperstarın yanına giderek, "Penaltısız kazanamıyorsunuz. 13. penaltıyı da mı istiyorsun?" dedi.

Kariyeri boyunca böyle tartışmaların baş aktörü olan Ibrahimovic ise Zapata'ya "Tüm kariyerinde oynadığın maç sayısı kadar benim golüm var" cevabını verdi.

29 yaşındaki Duvan Zapata bu sezon Serie A'da 8 gole imza atarken, 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic 12 gol attı.

Kaynak: Bein Sports