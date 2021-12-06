İtalya Ligi Serie A'da 16. haftaya A Milli Takımımız'ın yıldız oyuncuları da damgasını vurdu. İnter'de Hakan Çalhanoğlu, Atalanta'da Merih Demiral, takımlarının galibiyetinde başrolü oynayan isimler arasında yer aldılar. İnter'de Hakan,3-0 kazanılan Roma deplasmanında açılış golünü kornerden atıp, ikinci golünde asistini yaptı.

La Gazzetta dello Sport, Çalhanoğlu'na maç değerlendirmesinde 8 puanla en yüksek puanı verip, İnter'in en iyisi olarak gösterdi. Milli futbolcumuz, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Kornerden gol atmayı sık sık çalışıyorum. Top çok güzel bir yere gitti. Kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Adeta bir hücum oyuncusu

Diğer tarafta Ay-Yıldızlılar'ın savunmasının kilit stoperlerinden Merih, Napoli'ye konuk oldukları maçta bu kez golcülüğünü de gösterdi. Çizme'nin formda ekiplerinden Atalanta'nın, Napoli'yi 3-2mağlupettiği mücadelede Merih, ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan çok güzel bir gol attı. Corriere dello Sport Gazetesi, deneyimli oyuncunun performansıyla devleştiğini belirtip, ona 7 ile maçın en yüksek notlarından birisini verdi. Genç savunmacının, adeta bir hücum oyuncusu gibi defansın arkasına sızarak attığı golün güzelliğine de dikkat çekildi.







