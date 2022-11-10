Filenin Sultanlarının çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebrar Karakurt İtalya'da voleybol hayatına devam ediyor. Ebrar İtalya'nın önemli takımlarından olan Igor Gorgonzola Novara takımıyla ikinci sezonunu yaşıyor.





ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI KARŞILAŞTI

Karakurt'un takımı dün akşam Isabelle Haak'lı Imoco Volley Conegliano takımıyla karşılaştı. Türk voleybolseverlerin yakından tanıdığı ve sevdiği bir isim olan İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak, geçtiğimiz sezon VakıfBank forması ile beş kupa kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştı. İtalyan takımına gidişiyle sporseverleri üzse de harika maçlar oynamaya devam ediyor.

KAZANAN TARAF HAAKLI IMOCO OLDU

Isabelle Haaklı Imoco Volley Conegliano, 25-17, 11-25, 23-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.





HAAK 25, EBRAR 15 SAYI

Igor Gorgonzola Novara takımında milli yıldız Ebrar Karakurt 15 sayılık sayı katkısı yaptı. Isabelle Haak ise 25 sayı üreterek hem takımının hem de maçın en skorer ismi oldu.

IMOCO'DAN 6'DA 6!

Bu sonuçla Imoco Conegliano altıda altı yapmış oldu. Hatırlatmakta yarar var Imoco Volley Conegliano takımının başantrenörlüğünü İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yapıyor. Santarelli, 2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Sırbistan takımını da çalıştırıyor.