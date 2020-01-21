İtalya’da CR 7 fırtınası esiyor

2020 yılında Serie A’da çıktığı 3 maçta 6 gol ve 1 asistle oynayan Ronaldo, geçtiğimiz hafta Parma’yı 2-1 yendikleri mücadelede galibiyet gollerine imzasını attı. Ligde çıktığı son 7 maçta 11. golüne ulaşan 34 yaşındaki forvet, toplamda 24 resmi maçta gol sayısını da 18’e (16’sı ligde) yükseltti. Ronaldo’nun bu formu, elbette Juve’nin de şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerinden İnter’le puan farkını açmasını sağladı. İnter, ligde son iki maçından beraberlikle ayrılırken, Siyah-Beyazlılar da ikinci olan rakibinin 4 puan önünde 51 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı