İtalya'da Covid vakaları artıyor! Son isim Spalletti
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de koronavirüs şoku yaşanıyor. Teknik direktör Luciano Spalletti'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Tecrübeli teknik adam Napoli'nin Juventus ile oynayacağı maçta takımının başında olamayacak.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de koronavirüs şoku yaşanıyor. Teknik direktör Luciano Spalletti'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Luciano Spalletti'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulurken, İtalyan teknik adamın semptom göstermediği ve izolasyon sürecine girdiği belirtildi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre tecrübeli teknik direktör, Napoli'nin Juventus ile oynayacağı maçta takımının başında yer alamayacak.
Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli, 19. hafta maçları sonucunda 39 puanla 3. sırada yer alıyor.