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İtalya'da Covid vakaları artıyor! Son isim Spalletti

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de koronavirüs şoku yaşanıyor. Teknik direktör Luciano Spalletti'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Tecrübeli teknik adam Napoli'nin Juventus ile oynayacağı maçta takımının başında olamayacak.

04 Ocak 2022, Salı 21:58 Son Güncelleme:
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İtalya'da Covid vakaları artıyor! Son isim Spalletti

﻿﻿İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de koronavirüs şoku yaşanıyor. Teknik direktör Luciano Spalletti'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. 

Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Luciano Spalletti'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulurken, İtalyan teknik adamın semptom göstermediği ve izolasyon sürecine girdiği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre tecrübeli teknik direktör, Napoli'nin Juventus ile oynayacağı maçta takımının başında yer alamayacak.

Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli, 19. hafta maçları sonucunda 39 puanla 3. sırada yer alıyor.

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