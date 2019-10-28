İtalya’da çifte tekvando şampiyonası heyecanı

İtalya’nın Bari kenti iki Avrupa Şampiyonası’na birden ev sahipliği yapacak. Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından organize edliecek olan Avrupa Para Tekvando Şampiyonası 31 Ekim tarihinde, G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası ise 1-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılım yolunda büyük öneme sahip olan Avrupa Para Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye’yi 13’ü erkek 7’si kadın olmak üzere 20 sporcu temsil edecek. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan veren G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda ise 5’er kadın ve erkek olmak üzere 10 sporcu madalya mücadelesi yapacak. Her iki milli takım kafilesi de İstanbul üzerinden havayoluyla Bari’ye hareket etti. Milli takım kafilelerinde şu sporcular yer alıyor:

TÜRKİYE PARA TEKVANDO MİLLİ TAKIMI

Erkekler: Mahmut Bozteke (K44 61 kg), Ali Can Özcan (K44 61 kg), Oktay Atalay (K44 61 kg), Fatih Çelik (K44 75 kg), Özcan Çetinkaya (K44 75 kg), Bayram Kayan (KK +75 kg), Recep Özdemir (K44 +75 kg), Soner Anas (K43 61 kg), Yusuf Yünaçtı (K43 75 kg), Mehmet Vasıf Yakut (K43 +75 kg), Nail Karadaş (K42 61 kg), Mehmet Serkan Serpici (K42 75 kg), Sefer Tayyip Harputlu (K42 +75 kg)

Kadınlar: Meryem Betül Çavdar (K44 49 kg), Gözde Öbke(K44 49 kg) Gamze Gürdal (K44 58 kg), Seçil Er (K44 58 kg), Nurcihan Ekinci (K44 +58 kg), Kadriye Turgut (K44 +58 kg), Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız (K43 +58 kg) TÜRKİYE TEKVANDO MİLLİ TAKIMI

Erkekler: Deniz Dağdelen (58 kg), Ferhat Can Kavurat (63 kg), Hakan Reçber (68 kg), Yunus Sarı (80 kg), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kg)

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kg), Zeliha Ağrıs (53 kg), İrem Yaman (57 kg), Nur Tatar Askari (67 kg), Nafia Kuş (+67 kg)



