UEFA Avrupa Ligi son 32 kura çekimi dün yapıldı ve Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti. Bu eşleşmeleri dünya basını gördü.

İtalya'nın ünlü gazetelerinden biri olan La Gazzetta dello Sport da kura çekimi haberini sayfasına taşıdı. Ancak bu haberde bizi ilgilendiren bir detay vardı.

Dünyaca ünlü spor gazetesi, Başakşehir'in logosu yerine Beşiktaş'ın logosunu sayfasına taşıdı.

Bu olayı fark eden bir taraftar, sosyal medyadan gazetenin küpürünü paylaştı. Ardından Başakşehir de La Gazzetta dello Sport'a maskotu olan baykuşun yer aldığı bir video ile 'Kulüp logomuzdan emin misiniz?' tweetini attı.

Bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Daha sonra da İtalyan gazete, twitter hesabından "Üzgünüz, bir hata yaptık. Lütfen özürlerimizi kabul edin" paylaşımında bulundu.



