İtalya, VAR kayıtlarını açıklayacak

"Bizim sakladığımız bir şey yok" diyen Alfredo Trentalange, ''Yakında bu yönde bir adım atacağız. VAR diyaloglarını paylaşacağız. O zaman hakemlerin iyi niyetini herkes görecek." ifadesini kullandı.

VAR'ın adaletsizlikleri ortadan kaldırdığını belirten Kurul Başkanı "Yakın zamanda hakemlere katkısı olacağını düşündüğümüz için bir taktisyenle çalışmaya başladık. Artık farklı bir bakış açısıyla da hakemleri eğitiyoruz. Ama en önemlisi hakemlerin kararlarında tutarlı olması'' diye konuştu.

Başkan Alfredo Trentalange, VAR hakemlerini uzmanlaştırmanın da doğru bir uygulama olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: TRT Spor