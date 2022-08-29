İtalya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Polonya ve Slovenya’nın ortak düzenlediği 2022 Dünya Şampiyonası'na, tarihte 4. kez katılım gösteren A Milli Erkek Voleybol Takımımız, E Grubu 2. maçında, 2021 Avrupa Şampiyonu İtalya'yla karşı karşıya gelecek. TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak mücadele bugün TSİ 22.15'te başlayacak. Türkiye, İtalya'yla en son 2019 Avrupa Şampiyonası 2. turunda karşılaşmış ve 3-1 kaybetmişti. İki takım Dünya Şampiyonası tarihinde ise en son 1966 klasman maçlarında eşleşmiş, Türkiye, İtalya'yı 3-1 mağlup etmişti.

Her puan ve her set çok önemli

E Grubu ilk maçında Çin'le karşılaşan Filenin Efeleri, 12 yıl sonra yeniden boy gösterdiği 2022 Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Ay-Yıldızlılar set vermeden yendiği Çin zaferiyle birlikte, Dünya Şampiyonası tarihinde 56 yıl sonra gruplarda galibiyetle tanıştı. Millilerimiz son olarak 1966'da grup maçlarında Moğolistan'ı yenmişti. Ay Yıldızlılar şimdi de zorlu rakibi İtalya önünde de galibiyet serisini sürdürmek ya da 1 puan almak için elinden geleni yapacak. Milliler, gruptaki son maçını Kanada'yla yapacak. 3 maçın sonunda Türkiye, grupta ilk iki sırada ya da en iyi 4 grup 3.'sü olmayı başarırsa ilk 16 takımın yer aldığı 2. tura yükselecek. Gruplarda toplandığın puanlar, hatta set vermemek bile 16'lı tur sıralamadaki yerini belirlemek adına önem taşıyacak.

Milli mesaide son turnuva!

Filenin Efeleri, 2022 Dünya Şampiyonası'na kadar yoğun bir yaz mesaisi geçirdi. Avrupa Altın Ligi'ni 2. bitiren Ay-Yıldızlılar Dünya Challenger Kupası'nda 2. bitirip, 2023 Milletler Ligi'ne katılım şansı elde edemese de 2023 Avrupa Şampiyonası finallerine bilet almayı başardı. Bu süreçte ayrıca sakatlıklar da can sıkmıştı. Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar ve Vahit Emre Savaş sakatlıkları nedeniyle Milli Takım sezonunu kapatan isimler olmuştu. Öte yandan farklı Milli kadrolarımız ayrıca bu süreçte Akdeniz ve İslami Dayanışma Oyunları'nda da ülkemizi temsil etmişti.