Geçtiğimiz haziran ayında yapılan anlaşmayla birlikte İtalya Süper Kupası finalinin önümüzdeki 5 yıl içinde 3 kez Suudi Arabistan’da oynanacağı resmileşmişti. İtalya Futbol Federasyonu, uzun görüşmelerin ardından Suudi Arabistan yönetimi ile ortak noktada buluştu. 16 Ocak 2019’da King Abdullah Sports City Stadı’nda oynanacak Cristiano Ronaldo’lu Juventus ile Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan arasındaki ilk finale artık günler kala, bu uzun süreli anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Buna göre Araplar, 3 yıllık anlaşma gereği İtalya Futbol Federasyonu’na toplamda 20 milyon Euro ödeyecek.

En son evlerinde oynadılar

Araplar, her final karşılaşması için takımların her birine 3.5 milyon Euro verecek. 2011 yılından başlayarak 2016’ya kadar Çin ve Katar’da oynanan Süper Kupa Finali, son olarak geçen yıl İtalya’da oynanmış ve Juventus’u 3-2 yenen Lazio, şampiyonluğa ulaşmıştı. (Not: 1 Euro=6.09 TL)