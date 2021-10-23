İtalya Serie A'nın 9. hafta maçında Milan, Bologna deplasmanına konuk oldu. Kırmızı-Siyahlılar için maç çok güzel başladı. 16'da Rafael Leao, Milan'ı 1-0 öne geçirdi, 20'de ise Bologna'dan Adama Soumaoro kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 35'te Davide Calabria farkı ikiye çıkaran golü atarken, ilk yarı da bu sonuçla sona erdi.

İkinci devrede ise bir süre Bologna rüzgarı esti. 10 kişi olan ev sahibi ekip, 49'da Zlatan İbrahimovic'in kendi kalesine attığı golle umutlandı. 52'de Musa Barrow maça beraberliği getirdi.

Bologna 1 puan için direnirken, 84'te Ismael Bennacer sahneye çıktı ve uzatma anlarında da Zlatan Ibrahimovic skoru belirledi: 2-4.

Bu sonuçla Kırmızı-Siyahlılar 9. hafta sonunda puanını 25 yaptı ve Napoli'nin önünde Çizme'de maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bologna ise 12 puanda kaldı.