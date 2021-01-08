İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışında her geçen gün heyecan artıyor. Son olarak Milan ile Juventus arasında oynanan mücadele Çizme'de gerilimi artırdı. Uzun yılların ardından yeniden zirve mücadelesi veren Milan, Juventus karşısında sahadan 3-1 yenik ayrıldı. 37 puanlı Kırmızı-Siyahlılar, İnter'in aldığı yenilgiyle birlikte zirvedeki yerini korumayı başardı.

1 maç eksiği bulunan Juve ise 30 puan ile zirveyle arasındaki farkı 7'ye indirdi. Bu arada zorlu karşılaşmada Milli futbolcularımız da forma giydi. Milan'da Hakan Çalhanoğlu,

90 dakika şans bulurken, hücumda takımı adına kilit rol oynadı. Siyah-Beyazlılar'ın yıldız savunmacısı Merih Demiral ise 87'de Frabotta'nın yerine oyuna dahil oldu.



