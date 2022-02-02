İtalya Serie A’da başkan belirsizliği

Lega Calcio’nun resmi internet sitesinde yer alan haberde “Ocak ayında California, profesyonel ve özel hayatımın çekirdeği oldu. Bu yüzden Lega Serie A Başkanı olarak görevime devam edemem” açıklamasını yapan Dal Pino, başkanlık yaptığı dönemde Serie A yönetişim ve inovasyonunun kritik konularını ele almaya, bir medya şirketi oluşturmaya ve özel sermaye fonlarının girişine devam etmesini sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Gelişen olayın ardından Serie A’daki 20 kulüp önümüzdeki pazartesi bir toplantı yapacak ve Serie A’nın yeni başkanını seçmeye çalışacak. Kulüplerin yeni başkan konusunda anlaşamaması halinde kontrolün İtalyan Futbol Federasyonu’na geçmesi bekleniyor.