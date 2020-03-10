İtalya Serie A için Play-Off ihtimali gündemde

Koronavirüs salgınının sporu da derinden sarstığı İtalya'da, tüm spor müsabakaları 3 Nisan'a kadar ertelenmişti.

Bu erteleme kararı sonrası Serie A'da fikstürün nasıl olacağı, kalan maçların tarihlerinin nasıl olacağı merak ediliyordu.

Lega Pro Başkanı Francesco Ghirelli, İtalya Futbol Federasyonu'nda yapılan acil toplantı sonrası Serie A için Play-Off ihtimalinin varlığına değindi.

Normalde 24 Mayıs'ta sona erecek maçların tarihlerinde beklenen muhtemel sarkma nedeniyle yeni öneriler sunulurken Play-Off'un da bunlardan biri olduğu aktarıldı.

3 Nisan'dan sonraki duruma göre takımların bugünkü sıralamaları dikkate alınarak Play-Off oynama ihtimalleri bulunuyor.