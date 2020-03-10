İtalya Serie A için Play-Off ihtimali gündemde

Koronavirüs nedeniyle tüm spor müsabakalarının 3 Nisan'a ertelendiği İtalya'da Serie A'nın şampiyonu, Play-Off maçları ile belirlenebilir.

10 Mart 2020, Salı 19:35 Son Güncelleme:
- A +
İtalya Serie A için Play-Off ihtimali gündemde

Koronavirüs salgınının sporu da derinden sarstığı İtalya'da, tüm spor müsabakaları 3 Nisan'a kadar ertelenmişti. 

Bu erteleme kararı sonrası Serie A'da fikstürün nasıl olacağı, kalan maçların tarihlerinin nasıl olacağı merak ediliyordu. 

Lega Pro Başkanı Francesco Ghirelli, İtalya Futbol Federasyonu'nda yapılan acil toplantı sonrası Serie A için Play-Off ihtimalinin varlığına değindi. 

Normalde 24 Mayıs'ta sona erecek maçların tarihlerinde beklenen muhtemel sarkma nedeniyle yeni öneriler sunulurken Play-Off'un da bunlardan biri olduğu aktarıldı. 

3 Nisan'dan sonraki duruma göre takımların bugünkü sıralamaları dikkate alınarak Play-Off oynama ihtimalleri bulunuyor. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...