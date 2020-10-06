İtalya Serie A'da corona virüs şoku yaşanıyor. Serie A Başkanı Paolo Dal Pino'ya yapılan corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Öksürüğü ve ateşi olan Dal Pino'nun evinde karantinada olduğu ve sağlık protokolü kapsamındaki prosedürleri izleyeceği aktarıldı.

Dal Pino'nun dün planlanan Spor Bakanı Spadafora ile olan toplantısına da video konferans yoluyla katıldığı belirtildi.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'nın ise testi negatif çıkarken önlem amaçlı olarak karantinada kalacağı ifade edildi.