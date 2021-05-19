Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenecek EURO 2020'de mücadele edecek İtalya Milli Takımı’nın kadrosu belirlendi. İtalya Futbol Federasyonu, 11 Haziran’da başlayacak şampiyonanın ilk gününde Türkiye ile karşılaşacak milli takımın geniş kadrosunu ilan etti. İlk hazırlık maçını 28 Mayıs Cuma günü Cagliari’deki Sardegna Arena’da San Marino’ya karşı oynayacak olan İtalya’da teknik direktör Roberto Mancini kadroyu 33 kişi olarak belirledi.

Emersen ve Jorginho finalden sonra

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin formasını giyen İtalyan yıldızlar; sol bek Emerson ile yıldız orta saha oyuncusu Jorginho aday kadroda yer almadı. İki futbolcunun, 29 Mayıs'ta Mancester City ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali sonrasında kadroya dahil edilmeleri bekleniyor.

İşte İtalya'nın aday kadrosu

Kaleci: Cragno (Cagliari), Donnarumma (Milan), Meret (Napoli), Sirigu (Torino)

Defans: Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Biraghi (Fiorentina), Bonucci (Juventus), Chiellini, (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (PSG), Lazzari (Lazio), Mancini (Roma), Spinazzola (Roma), Toloi (Atalanta)

Orta saha: Barella (Inter), Castrovilli (Fiorentina), Cristante (Roma), Locatelli (Sassuolo), Pellegrini (Roma), Pessina (Atalanta), Sensi (Inter), Verratti (PSG)

Forvet: Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Chiesa (Juventus), Grifo (Freiburg), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kean (PSG), Politano (Napoli), Raspadori (Sassuolo).