İtalya Ligi de iptal yolunda

Dünyadaki her şeyi durma noktasına getiren koronavirüs salgınında,askıya alınmış bazı ulusal basketbol liglerinin iptal edilmesi gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Litvanya Ligi, İsrail Ligi ve VTB Birleşik Ligi iptal edilmişti. Şimdi bu kervana, vaka ve ölümlerin çok yaşandığı İtalya Serie A’nın da eklenme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre ligin şampiyon belirlenmeden iptal edileceğini yazdı. Erteleme sonrası İtalya Basketbol Ligi’nde 20 hafta geride kalmış ve Bologna 18 galibiyetle zirvede bulunuyordu.



