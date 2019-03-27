EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda İtalya, Ennio Tardini Stadı'nda Liechtenstein'ı konuk etti. Mücadeleyi zayıf rakibi karşısında baştan sona üstün götüren İtalya, sahadan 6-0 galip ayrıldı ve 2'de 2 yaptı. İlk maçta Finlandiya'yı 2-0'la geçen Roberto Mancini'nin öğrencileri liderlik koltuğuna oturdu.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri, 17'de Stefano Sensi, 32'de Marco Verratti, 35 ve 45'de Fabio Quagliarella, 69'da Moise Kean ve 76'da Leonardo Pavoletti kaydetti.

Fabio Quagliarella, İtalya Milli Takımı’nda yaklaşık 10 yıl sonra ilk 11’de forma giydiği EURO 2020 elemelerindeki Liechtenstein maçında tarihe geçti. Liechtenstein ağlarına iki kez sarsan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, attığı ilk golle İtalya tarihinin en yaşlı golcüsü unvanını Panucci'den aldı. Panucci'nin 35 yaş olan rekoru 36 yaş 54 güne yükseldi.

Sampdoria forması altında kariyerinin en verimli dönemlerinden birisini geçiren Quagliarella, Serie A'da gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. 27 golle zirvede bulunan golcü oyuncuyu 19'ar golle Cristiano Ronaldo ile Krzysztof Piatek takip ediyor.

Grupta oynanan diğer maçlarda Finlandiya, deplasmanda Ermenistan'ı 2-0 mağlup ederken, Bosna Hersek ile Yunanistan 2-2 berabere kaldı.

Finlandiya maçında gol atan Moise Kean, İtalya Milli Takımı formasıyla gol atan tarihteki en genç 2. oyuncu olmuştu.