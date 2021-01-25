İtalya Kupası çeyrek final maçları saat kaçta hangi kanalda?
İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter-Milan, Atalanta-Lazio, Juventus-Spal ve Napoli-Spezia maçları oynanacak. Peki İtalya Süper Kupası çeyrek finalinde oynanacak bu maçlar ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar haberimizde...
İtalya Kupası’nda çeyrek final heyecanı TRT Spor’da yaşanacak. Salı, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak 4 maç, Türkiye'nin spor kanalından canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. 26 Ocak Salı TSİ 22.45’te Inter - Milan mücadelesiyle başlayacak. 3 gün boyunca 4 farklı karşılaşma canlı yayınla TRT Spor’da ekranlara gelecek.
27 Ocak Çarşamba günü TSİ 19.45’te Atalanta – Lazio maçıyla devam edecek çeyrek final karşılaşmaları, aynı gün TSİ 22.45’te Juventus – Spal arasındaki zorlu mücadeleye sahne olacak.
İtalya Kupası son 8 turu heyecanı 28 Ocak Perşembe TSİ 23.00’te Napoli ile Spezia arasında oynanacak karşılaşma ile sona erecek.
Tüm bu karşılaşmalar TRT Spor’dan canlı yayınla ekranlara gelecek.