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İtalya Kupası çeyrek final maçları saat kaçta hangi kanalda?

İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter-Milan, Atalanta-Lazio, Juventus-Spal ve Napoli-Spezia maçları oynanacak. Peki İtalya Süper Kupası çeyrek finalinde oynanacak bu maçlar ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar haberimizde...

25 Ocak 2021, Pazartesi 11:58 Son Güncelleme:
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İtalya Kupası çeyrek final maçları saat kaçta hangi kanalda?

İtalya Kupası’nda çeyrek final heyecanı TRT Spor’da yaşanacak. Salı, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak 4 maç, Türkiye'nin spor kanalından canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. 26 Ocak Salı TSİ 22.45’te Inter - Milan mücadelesiyle başlayacak. 3 gün boyunca 4 farklı karşılaşma canlı yayınla TRT Spor’da ekranlara gelecek. 

27 Ocak Çarşamba günü TSİ 19.45’te Atalanta – Lazio maçıyla devam edecek çeyrek final karşılaşmaları, aynı gün TSİ 22.45’te Juventus – Spal arasındaki zorlu mücadeleye sahne olacak.

İtalya Kupası son 8 turu heyecanı 28 Ocak Perşembe TSİ 23.00’te Napoli ile Spezia arasında oynanacak karşılaşma ile sona erecek. 

Tüm bu karşılaşmalar TRT Spor’dan canlı yayınla ekranlara gelecek. 


 

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