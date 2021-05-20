İtalya Kupası finalinde Juventus ile Atalanta kozlarını paylaştı. Serie A'da kabus gibi bir sezon geçiren Torino ekibi, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve kupayı 14. kez müzesine götürerek moral depoladı. Juventus'a şampiyonluğu getiren goller; Dejan Kulusevski ve Federico Chiesa'dan geldi.

Gian Piero Gasperini yönetiminde muhteşem bir sezon geçiren Atalanta'nın Ruslan Malinovsky ile bulduğu gol ise kupa için yeterli olmadı. Atalanta'da Rafael Toloi, 88. dakikada kırmızı kart gördü. Juventus'ta karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Merih Demiral, süre alamadı. Merih, Siyah Beyazlı takımla kazandığı kupalara, 2019-2020 lig şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası zaferinden sonra İtalya Kupası’nı da ekledi.

İtalya Kupası'nda 20. kez final oynayan Juventus, 14. kez zafere ulaştı. Juve'yi 9 şampiyonlukla Roma, 7'şer şampiyonlukla Inter ve Lazio, 6'şar şampiyonlukla Fiorentina ve Napoli takip ediyor. Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo da teknik direktör olarak görev aldığı ilk sezonunda, İtalya Süper Kupası’ndan sonra İtalya Kupası’nı da kazanma başarısı gösterdi. Sezon sonunda Juventus’tan ayrılacağını açıklayan ve Siyah Beyazlı takımla son kez bir final maçına çıkan emektar kaleci Gianluigi Buffon da kariyerinde 6. kez İtalya Kupası zaferi yaşadı.

Juventus, kupa finaline 2021/22 sezonunda giyeceği yeni iç saha formasıyla çıktı.