İtalya karıştı: Juventus kartantinayı bozdu!

Juventus'ta, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi için COVID-19'un pozitif çıktığı görülmüş, bu yüzden kulüp personeli ve başkanı Andrea Agnelli'yi de içeren 121 kişi izole edilmşti.

Genellikle, Corona virüs için pozitif test veren birine maruz kalanlar için karantina süresi 15 gün. Ve bu yüzden Juventus'la oynayan son takım olan Inter de tüm ekibi karantinaya almıştı.

Ülke dışına çıkmalarına izin verilen Higuain, Pjanic ve Khedira'nın da Rugani'yle temas halinde oldukları düşündüşdüğünde 1 hafta kesinlikle yeterli değil.

Sosyal medya soruyor: Neden?

Sosyal medya kullanıcıları, muhabirler ve uzmanlar ise; Higuain, Pjanic ve Khedira'ya neden sadece evlerini değil aynı zamanda ülkeyi de terk etmelerine izin verildiğine dair sorular soruyorlar.

3 oyuncunun kulüpten izin istedikleri ve yakın zamanda COVID-19 için negatif test verdiklerini gösteren belgeleri polise gösterdikten sonra karantinadan çıktıkları belirtildi. Ancak hastalığın 5 ilâ 14 gün srasında geçebileceği biliniyor ve Rugani'nin testi 11 Mart'ta pozitif çıkmıştı. Dolayısıyla kulübün karantinanın bozulmasına hiçbir şekilde izin vermemesi gerekiyordu.

Corona virüs yüzünden İtalya'da 3405 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı virüsün çıktığı ülke olan Çin'i geçti.

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