EURO 2020'yi kazanan İtalya, 2022 Dünya Kupası'nda da yer almak için savaşını sürdürüyor... 5 takımlı eleme gruplarından birinde yer alıyorlar ve ilk 6 maç sonunda hiç yenilmeden 14 puan toplamış olmaları henüz yeterli olmadı. İlk engel İsviçre ve bu zorlu maç öncesi Giorgio Chiellini ile Ciro Immobile gibi iki önemli parçadan yoksun sahaya çıkacaklar. TD Roberto Mancini, Chiellini'nin yokluğunda stoper ikilisini "Bonucci & Acerbi" şeklinde oluşturacak. Immobile yerine hücum merkezinde Andrea Belotti'yi izleyeceğiz. Orta alanın önemli ismi Marco Verratti de tam olarak iyileşmediği için PSG'den vize alamadı, milli takıma katılamadı. Orta alandaki üçlünün "Barella, Jorginho & Locatelli" olması bekleniyor. Kalede mutlaka Gianluigi Donnarumma yer alacak, Belotti'nin hücumdaki yardımcıları Lorenzo Insigne ve Federico Chiesa olacak.

İTALYA - İSVİÇRE MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

İsviçre de İtalya'dan aslında farksız... Onlar da ilk 6 maç sonunda hiç kaybetmeden 14 puan topladılar ancak 2022 Dünya Kupası'na henüz vize alabilmiş değiller. Eldivenler Yann Sommer'de olacak, Gregor Kobel sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Savunma alternatiflerinden Nico Elvedi yok, "Schar, Akanji & Rodriguez" üçlüsünü görmeyi bekliyoruz. Orta alanda Steven Zuber ve Granit Xhaka sakat; sağ tarafı Kevin Mbabu'ya, sol tarafı Renato Steffen'e emanet edecekler. Orta alandaki ağır yük "Freuler & Zakaria" ikilisinde olacak. Haris Seferovic sakatlıktan yeni çıktığı için aday kadroya çağrılmadı, Breel Embolo çağrıldı ama geri döndü. Gol atma adına tüm gözler Kayserisporlu Mario Gavranovic'in üzerinde olacak. Elbette Xherdan Shaqiri'nin desteğiyle...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İtalya'nın son 9 maçının 7'sinde "karşılıklı gol" izledik.

- İsviçre son 4 maçta kalesini gole kapattı! (2 galibiyet - 2 beraberlik)

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Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor. İtalya ile İsviçre'yi karşı karşıya getirecek Dünya Kupası eleme grubu mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "İtalya kazanır" tercihine 1,45 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,53'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ALT" tercihi diğerlerinde 1,58 iken Misli.com'da 1,67!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Dünya Kupası grup eleme karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İtalya kazanır" oldu! %41'lik kesim ev sahibi avantajıyla Gök Mavililer'den 3 puan bekliyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.