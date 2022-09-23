Orta alanda ve hücumda önemli eksikleri bulunan İtalya, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki varlığını sürdürmek için kazanmaktan başka çaresi olmayan İngiltere'yi konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta zirvede Macaristan yer alıyor ve İtalya, gruptaki son 2 maç öncesi onların 2 puan gerisinde. İtalya'nın B Ligi'ne düşme ihtimali de söz konusu... Grubun son sırasındaki İngiltere'nin 3 puan ve +3 averaj önünde yer alıyorlar; iki takımın haziran ayında Molineux'da oynadığı maç 0-0 sona ermişti. İtalyanların standart kadrosundan 5 kritik isim San Siro'da sahne alamayacak. Sandro Tonali, Marco Verratti, Matteo Politano, Lorenzo Pellegrini ve Lorenzo Insigne aday kadroda yer almıyor. Verratti, Politano ve Pellegrini çağrıldı ama sakatlıkları nedeniyle kulüplerine geri döndü. Tonali son antrenmana çıkmadı; çok büyük ihtimalle oynamayacak. Insigne'nin eşi 6 aylık hamile iken düşük yaptı, bu nedenle hiç çağrı almadı. TD Roberto Mancini orta alanda Nicolo Barella ve Jorginho'nun yanında Tommaso Pobega'yı kullanacak. Domenico Berardi ve Federico Chiesa da sakatlıkları nedeniyle yok; hücumda Ciro Immobile'nin kanatlarında Manolo Gabbiadini ile Giacomo Raspadori izleyeceğiz.

Uluslar B Ligi'ne düşmemek için kazanmaktan başka çaresi olmayan İngiltere cephesine baktığımızda Kalvin Phillips, Marcus Rashford ve Jadon Sancho'yu göremiyoruz. Phillips omzundan ameliyat olacak. Aday kadrodaydı ama Jordan Henderson ile değişti. Rashford sakatlıktan dönmeye çalışıyor; Sancho'nun çağrılmaması TD Garteh Southgate'in kendi tercihi... Elde Jarrod Bowen, Raheem Sterling, Bukayo Saka ve Jack Grealish gibi geniş bir "kanat oyuncusu" yelpazesi mevcut. İngiliz kaynaklar Harry Kane'in merkez forvet olduğu düzende, Phil Foden ve Sterling'in Kane'e destek vereceğini düşünüyor. Phillips'in yokluğunda orta alanın merkezinde ise Declan Rice ile Jude Bellingham'ı göreceğiz. Kanatlarda Reece James ve Kieran Trippier olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İtalya son 5 maçının sadece 1'ini kazanabildi. (2 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- İngiltere, 29 Mart'tan bu yana galibiyet yüzü göremedi! (4 maç, 2B 2M)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İtalya kazanır" oldu! %22'lik kesim kritik eksiklere rağmen Gök Mavililer'in İngiltere'yi yeneceğini düşünüyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR’ÜN YORUMU

İTALYA - İNGİLTERE

Orta alanda ve hücumda önemli eksikleri bulunan İtalya, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki varlığını sürdürmek için kazanmaktan başka çaresi olmayan İngiltere'yi konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta zirvede Macaristan yer alıyor ve İtalya, gruptaki son 2 maç öncesi onların 2 puan gerisinde. İtalya'nın B Ligi'ne düşme ihtimali de söz konusu... Grubun son sırasındaki İngiltere'nin 3 puan ve +3 averaj önünde yer alıyorlar; iki takımın haziran ayında Molineux'da oynadığı maç 0-0 sona ermişti. İtalyanların standart kadrosundan 5 kritik isim San Siro'da sahne alamayacak. Sandro Tonali, Marco Verratti, Matteo Politano, Lorenzo Pellegrini ve Lorenzo Insigne aday kadroda yer almıyor. Verratti, Politano ve Pellegrini çağrıldı ama sakatlıkları nedeniyle kulüplerine geri döndü. Tonali son antrenmana çıkmadı; çok büyük ihtimalle oynamayacak. Insigne'nin eşi 6 aylık hamile iken düşük yaptı, bu nedenle hiç çağrı almadı. TD Roberto Mancini orta alanda Nicolo Barella ve Jorginho'nun yanında Tommaso Pobega'yı kullanacak. Domenico Berardi ve Federico Chiesa da sakatlıkları nedeniyle yok; hücumda Ciro Immobile'nin kanatlarında Manolo Gabbiadini ile Giacomo Raspadori izleyeceğiz.

Uluslar B Ligi'ne düşmemek için kazanmaktan başka çaresi olmayan İngiltere cephesine baktığımızda Kalvin Phillips, Marcus Rashford ve Jadon Sancho'yu göremiyoruz. Phillips omzundan ameliyat olacak. Aday kadrodaydı ama Jordan Henderson ile değişti. Rashford sakatlıktan dönmeye çalışıyor; Sancho'nun çağrılmaması TD Garteh Southgate'in kendi tercihi... Elde Jarrod Bowen, Raheem Sterling, Bukayo Saka ve Jack Grealish gibi geniş bir "kanat oyuncusu" yelpazesi mevcut. İngiliz kaynaklar Harry Kane'in merkez forvet olduğu düzende, Phil Foden ve Sterling'in Kane'e destek vereceğini düşünüyor. Phillips'in yokluğunda orta alanın merkezinde ise Declan Rice ile Jude Bellingham'ı göreceğiz. Kanatlarda Reece James ve Kieran Trippier olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İtalya son 5 maçının sadece 1'ini kazanabildi. (2 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- İngiltere, 29 Mart'tan bu yana galibiyet yüzü göremedi! (4 maç, 2B 2M)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İtalya kazanır" oldu! %22'lik kesim kritik eksiklere rağmen Gök Mavililer'in İngiltere'yi yeneceğini düşünüyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR’ÜN YORUMU

Avrupa şampiyonu İtalya, Dünya kupasına gidemeyecek olmanın hüznünü yaşarken, bu turnuvada da beklentilerin altında kaldı. İtalya’daki maçlarda Almanya ile berabere kalan ve Macaristan engelini aşan İtalya, bu iki maçta orta skorlu sonuçlara imza attı. İngiltere, grup mücadelesinde henüz maç kazanamadı. Takımda ön plana çıkan oyuncuların formsuzlukları ciddi bir sorun teşkil ediyor. İtalya, liderlik için kazanmak zorunda. Sonrasında Macaristan deplasmanında olmak, liderlik şanslarını ellerine almak demek. Bu yüzden kazanmaya odaklı bir İtalya izleyeceğiz. Taraf bahsinde İtalya ön plana çıkıyor olsa da alışageldiğimiz İtalya maçlarındaki orta skor bahsini kuvvetli bir seçim olarak görüyorum. Öncelikli tercihim TGS 2,3 olacak.