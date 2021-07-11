İtalya - İngiltere EURO 2020 final maçı (CANLI)

EURO 2020'de şampiyon belli oluyor. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya ile Gareth Southgate'li İngiltere, dev finalde şampiyon olmak için kozlarını paylaşacak. Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk ve tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde eden İtalya, 53 yıllık hasrete son vermeyi amaçlıyor. İngiltere ise tarihindeki Avrupa Şampiyonası finalini mutlu sonla tamamlamayı hesaplıyor. İtalyanlar, yarı finalde İspanya'yı saf dışı bıraktı. İngilizler ise turnuvanın sürpriz takımı Danimarka'yı elemeyi başardı. Dev final İngiltere'nin yıldız golcüsü Harry Kane ile İtalya'nın tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci için de ayrı bir anlam taşıyor.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 2 GOL: İngiltere finale adeta golle başladı. Hızlı gelişen İngiltere atağında sağ kanattan Kieran Trippier'ın yaptığı orta ile arka direkte buluşan Luke Shaw'ın gelişine vurduğu şutta meşin yuvarlak İtalya ağlarıyla buluştu ve İngilizler 1-0 öne geçti.

Dakika 15: Kieran Trippier'in pası ile sol kanatta topla buluşan Mason Mount'ın ortasında kaleci Gianluigi Donnarumma topu kontrol etti.

Dakika 35: Orta sahadan aldığı topla hareketlenen Chiesa'nın ceza sahası dışından vurduğu şutta top az farklA auta çıktı ve İtalya beraberlik golünden oldu.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

İLK YARI SONUCU İTALYA-İNGİLTERE: 0-1

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 51: İtalya tehlike bir yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Insigne'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Dakika 67 GOL: İtalya beraberlik golünü buldu. Bonucci, skoru 1-1'e getirdi. Berardi'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu Giorgio Chiellini arka direkte bulunan Marco Verratti'ye indirdi, Verratti'nin kafa vuruşu önce kaleci Jordan Pickford, daha sonra da direkten dönerek altıpas içerisinde bulunan Leonardo Bonucci'ye geldi. Bonucci'nin gelişine çektiği şut İngiltere ağları ile buluştu.

Dakika 90+6: Maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatma dakikaları oynanacak.

Dakika 91: Uzatma dakikalarının ilk 15 dakikası başladı.

Dakika 105: Uzatma dakikalarını ilk devresi sona erdi.

Dakika 106: İkinci uzatma devresi başladı.

Dakika 120+3: Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

İtalya - İngiltere ilk 11'ler:

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Mount, Sterling, Kane.

EURO 2020 final maçı ne zaman oynanacak? İtalya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11 Temmuz Pazar günü Wembley'de oynanacak İtalya - İngiltere EURO 2020 finalini Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen ekranlara gelecek maçın tüm detayları anbean haberimizde olacak.

Roberto Mancini: Takımıma güveniyorum

2018 Dünya Kupası’na katılamayan İtalya’yı tekrar ayağa kaldıran isim olmayı başaran Roberto Mancini, Gök Mavililer’in başında 33 maçtır yenilmiyor. Son mağlubiyetini Eylül 2018’de Portekiz karşısında alan İtalya’da Mancini, “Neredeyse kimse başarabileceğimize inanmadı ama yine de finaldeyiz. İlk günden beri inanılmaz şeyler yapabileceğimize inandık. Takımıma çok güveniyorum ve bu şampiyonluğu hak ediyorlar” dedi.

Gareth Southgate: Kupayı alabilecek kapasiteye sahibiz

Geçici olarak göreve geldiği İngiltere Milli Takımı’nda tam zamanlı olarak çalışmaya başlayan ve 2018 Dünya Kupası’nda ülkesine yarı final oynatan Gareth Southgate, EURO 2020’de şampiyon olarak tarihe geçmek istiyor. İngiltere’de adeta bir kahraman olarak gösterilen Southgate, “Biz çok özel bir ülkeyiz ve harika bir tarihe sahibiz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Kupayı alabilecek kapasiteye sahibiz” diye konuştu.

Finale kadar yenilmediler

İki takım da EURO 2020 finaline namağlup geldi. İtalyanlar, finale gelene kadar 12 gol attı. Grup maçlarında kalesini gole kapatan İtalya, son 16 turundan itibaren 3 gol yedi. Gruptaki üç maçta rakip fileleri 2 kez havalandıran İngiltere, eleme turlarındaki skorer performansıyla gol sayısını 10’a çıkardı. Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngilizler, finale kadar kalesinde sadece bir gol gördü.

Biletler karaborsaya düştü

EURO 2020'de final maçı bu akşam ev sahibi İngiltere ile İtalya arasında 90 bin kişilik Wembley Stadı'nda oynanacak. İngiliz hükümeti, grup maçlarında 22 bin 500 olarak belirlediği kapasiteyi 67 bin 500'e çıkarmış durumda. UEFA'nın sitesinden final için çıkarılan tüm biletler geçen hafta tükendi. İtalya'dan salgın kuralları sebebiyle sadece 1000 taraftarın Londra'ya (Britanya'da 250 bin İtalyan yaşıyor) geleceği öğrenildi.

Ancak 1966'dan sonra ilk kez final oynayacak İngiltere'nin taraftarları, tarihe tanıklık etmek adına karaborsaya düşen biletlere adeta hücum etti. Normalde ortalama 295 Pound'a satılan biletler, orjinal fiyatından yaklaşık 180 katı daha fazlaya alıcı buluyor.

54 bin Pound'a bilet!

Bilet satışı yapan bir sitede tek bir biletin, 54 bin Pound'a satıldığı öğrenildi. Bu arada Ada'da halk, şampiyon olmaları durumunda ertesi günü (12 Temmuz Pazartesi) iş yerlerinin ve okulların tatil edilmesi ya da geç açılması yönünde istekte bulundular. Dün itibarıyla bu konuda 300 bine yakın imza toplandığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Wembley’e baskın endişesi

İngiltere’de hemen hemen herkes, bu akşamki İtalya finaline kilitlenmiş durumda... 55 yıl sonra ilk kez büyük bir turnuvada şampiyonluk maçı oynama fırsatı yakalayan Ada temsilcisinde taraftarlar, 90 bin kişilik Wembley Stadı’na girmenin yollarını arıyor. Salgın sebebiyle maksimum 67 bin kişinin izleyebileceği dev mücadele öncesi hem Londra’da hem de stat içi ile dışında güvenlik önlemleri artırıldı. Danimarka ile oynanan yarı finalde bileti olmayan yüzlerce İngiliz’in bir kez daha tribünlere sızmayı başarmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İtalya-İngiltere finalinin hakemi Björn Kuipers

İtalya-İngiltere maçını yönetecek olan Björn Kuipers, Avrupa Şampiyonası finalini yönetecek ilk Hollandalı hakem olacak. 2006'da Hollanda Ligi'nde maç yönetmeye başlayan Björn Kuipers, kariyerinde 7. kez UEFA organizasyonunda final yönetecek. Daha önce iki Avrupa Ligi finali ve bir kez de Şampiyonlar Ligi finali yöneten Kuipers, Euro 2012 ve 2016'da da görev yaptı. Hollandalı hakem, son iki Dünya Kupası finallerinde de düdük çaldı.

48 yaşındaki Hollandalı, Euro 2020 grup maçlarında Danimarka-Belçika ile Slovakya-İspanya karşılaşmalarını yönetti. Kupiers, Çek Cumhuriyeti - Danimarka arasındaki çeyrek final maçında da görev yaptı. Final maçında Björn Kuipers'in yardımcılıklarını vatandaşları Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. Dördüncü hakem olarak da İspanyol Carlos Del Cerro Grande sahada yer alacak.

İtalya'nın 53 yıllık hasreti

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde İtalya, ilk ve tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde etti. Bu kupayı 53 yıl önce müzesine götüren Gök Mavililer, 1968’te gelen şampiyonluğun ardından 2000 ve 2012 yıllarında da final oynama başarısı gösterdi. İtalyanlar, EURO 2000’de Fransa’ya uzatmalarda 2-1 kaybederek, EURO 2012’de ise İspanya’ya 4-0 mağlup olarak kupayı kazanma fırsatını değerlendirememişti.

Bonucci, Buffon’u geride bırakacak

İtalya Milli Takımı’nın tecrübeli savunma oyuncusu Leonardo Bonucci için ise final karşılaşması, bireysel olarak farklı bir anlam taşıyor. Giorgio Chiellini ile birlikte EURO 2012 Finali’nin ardından 2. kez finalde boy gösterecek olan Bonucci, İspanya karşılaşmasıyla birlikte Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde İtalya formasını 17. kez giyerek Gianluigi Buffon’u yakaladı. 34 yaşındaki savunmacı, final maçında da forma giymesi halinde Buffon’u geride bırakarak İtalya’nın Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde en çok maça çıkan oyuncusu olacak.

İngiltere ilk kez finalde

Wembley'de oynanacak final mücadelesi öncesinde İngiltere, bir ilki başarmak için sahaya çıkacak. Tarihinde ilk defa Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynayacak olan İngilizler, Wembley'de bu kupayı kaldırarak organizasyonu ilk kez kazanmaya çalışacak. İngiltere, 1966 Dünya Kupası Finali'nde Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-2 mağlup ederek ilk büyük turnuvasını kazanırken o karşılaşmaya da Wembley ev sahipliği yapmıştı.

Harry Kane rekor için sahaya çıkacak

İngiltere kaptanı Harry Kane final maçında oynaması halinde İngiltere tarihinde 11. kez Avrupa Futbol Şampiyonası maçına çıkacak ve Gary Neville'ın rekoruna ortak olacak. Ayrıca Kane, final karşılaşmasında gol atması halinde büyük turnuvalarda (Avrupa Futbol Şampiyonası-Dünya Kupası) 11. golüne ulaşacak ve Gary Lineker'i geride bırakarak İngilizlerin büyük turnuvalarda en golcü ismi olacak.

İskoçlar: Son umudumuzsun...

İngiltere’nin komşularından İskoçya’da yayın yapan The National Gazetesi, final maçı öncesi kapak fotoğrafına, ‘Cesur Yürek’ filminden yola çıkarak İtalyanlar’ın hocası Roberto Mancini’yi koydu. İngilizler’in sürekli 1966 Dünya Kupası zaferini dile getirmelerine vurgu yaparak, “Kurtar bizi Roberto, sen bizim son umudumuzsun... Bir 55 yıl daha bununla övünmelerine tahammül edemeyiz” denildi.

Yataktan kalkıp maça gelecek

Avrupa Şampiyonası’nda Belçika ile oynanan çeyrek final maçında aşil tendonu kopan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen İtalya’nın Roma’da oynayan sol beki Leonardo Spinazzola, Londra’daki finali Wembley’de tribünden izleyecek.

Primler sağlık çalışanlarına!

İngiltere’nin, EURO 2020’de şampiyon olması durumunda takıma toplamda 10 milyon Euro (103.3 milyon TL) dağıtılacak. 26 kişilik kadronun, bu paranın önemli bir kısmını salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına bağışlayacağı öğrenildi. İtalya’da ise futbolculara kişi başı 250’şer bin Euro (2.5 milyon TL) prim verilecek.

İngiltere, İtalya'yı yenemiyor

İngiltere, İtalyanlara karşı süregelen kötü istatistiğini de bitirmek için mücadele edecek. İngilizler, İtalya karşısında büyük turnuvalarda (Avrupa Futbol Şampiyonası, Dünya Kupası) oynadığı 4 karşılaşmada da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. EURO 1980'de oynanan grup maçında İtalya, sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. 1990 Dünya Kupası 3'üncülük maçında gülen taraf 2-1'lik skor ile İtalyanlar olurken, EURO 2012 Çeyrek Final mücadelesinde penaltılar sonucunda İtalya rakibini 4-2 eleyerek yarı finale yükselmişti. İki takım 2014 Dünya Kupası grup aşamasında da karşılaşmış ve İtalya, İngiltere'yi 2-1 mağlup etmişti.

Penaltı istatistikleri

Karşılaşmanın 90 dakikasının ve 15'er dakikalık 2 uzatma devresinin berabere bitmesi halinde gidilecek seri penaltı atışları bölümünde ise iki takım da kötü bir istatistiğe sahip olduğu gözlemleniyor. İtalya, tarihinde 12 defa seri penaltı atışlarına kalırken bu maçlarda 5 galibiyet 7 mağlubiyet aldı. İtalyanlar, bu turnuvanın yarı finalinde İspanya'yı penaltı atışları sonucunda elemeyi başarmıştı.

İngiltere ise tarihinde 9 kez seri penaltı atışlarında boy gösterdi. Bu karşılaşmalardan 3 galibiyet 6 mağlubiyet çıkaran İngilizler, son olarak 2019 UEFA Uluslar Ligi 3'üncülük maçında İsviçre'yi penaltı atışları sonucunda 6-5 mağlup etmişti.