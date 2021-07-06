EURO 2020 yarı finalinde İspanya ve İtalya İngiltere'nin Wembley Stadı'nda final mücadelesi verecek.

Turnuvanın 61 yıllık tarihinde iki takım 7. kez kozlarını paylaşacak. İlk kez EURO 1980'de grup aşamasında kozlarını paylaşan İtalya ile İspanya golsüz beraberelikle sahadan ayrılmıştı. İki takım arasında beraberlikle ön plana çıkıyor. Daha önce oynanan 6 mücadelenin 3'ünde taraflar normal sürede birbirlerine üstünlük kuramazken 0-0 sona eren EURO 2008 Çeyrek finalinde İspanya penaltılarla rakibini geçerek adını yarı finale yazdırmıştı. Daha önce oynanan maçlarda İtalya 2, İspanya ise 1 kez normal sürede birbirlerine üstünlük kurmayı başardı.

İki takım son olarak 2012'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2 kez kozlarını paylaştı. Grup maçında oynanan ilk maçta 1-1 beraberlikle karşılaşma sonuçlanırken aynı turnuvanın finalinde güçlü rakibine 4-0'lık üstünlük kuran İspanya kupaya uzandı. İki takım arasında EURO 2016'da oynanan son maçta İtalyanlar 2-0'lık sonuçla gülen taraf olmuştu.









İki takım arasındaki karşılaşmalar

EURO 1980 - İspanya 0 - 0 İtalya - Grup Maçı

EURO 1988 - İtalya 1 - 0 İspanya- Grup Maçı

EURO 2008 - İspanya 0 - 0 İtalya - Çeyrek Final (İspanya penaltılarla kazandı)

EURO 2012 - İspanya 1 - 1 İtalya - Grup Maçı

EURO 2012 - İspanya 4 - 0 İtalya - Final

EURO 2016 - İtalya 2 - 0 İspanya - Son 16 turu