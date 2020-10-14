İtalya - Hollanda (CANLI) İtalya - Hollanda maçı hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gecenin sonucu merak edilen maçlarından birisi İtalya'da oynanıyor. A Ligi 1. Grup'ta lider İtalya, takipçisi Hollanda'yı konuk ediyor. Mancini yönetimindeki İtalya, kazanıp rakibiyle arasındaki farkı açmanın peşinde. Hollanda ise lideri devirip koltuğu kapmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray forması giyen Ryan Babel, maça yedek kulübesinde başladı. İki takım arasında oynanan ilk maçı İtalya, deplasmanda Nicolo Barella'nın golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.

İtalya - Hollanda ilk 11'ler:

İtalya: Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini

Hollanda: Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Ake; Van de Beek, De Jong, Blind; Wijnaldum, Luuk De Jong, Depay

İtalya - Hollanda maçı hangi kanalda?

Bergamo Stadı'nda oynanan maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetiyor. TSİ 21.45'te başlayan ve S Sport 2'den yayınlanan maçın canlı skor takibi haberimizde.