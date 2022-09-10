Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan İtalya Grand Prix'sinde sıralama turları heyecanı yaşandı.

'Hız tapınağı' olarak adlandırılan Monza'nın ev sahipliği yaptığı yarışın sıralama turlarında İtalyan ekibi Ferrari'den Charles Leclerc pole pozisyonunun sahibi oldu. 2. en iyi dereceyi Red Bull'dan Max Verstappen elde ederken, Carlos Sainz ise 3. olarak sıralamaları tamamladı.

Geriden başlayacaklar

Ancak Max Verstappen ve Carlos Sainz'ın güç ünitelerindeki değişikler sebebiyle grid cezaları bulunuyor. Bu nedenle iki pilot elde etikleri sıraların daha gerilerinden yarışa başlayacaklar. Ayrıca birçok sürücünün de gird cezası bulunuyor.

Grid cezası bulunan sürücüler şu şekilde:

Max Verstappen - 5 sıra

Esteban Ocon - 5 sıra

Sergio Perez - 10 sıra

Valtteri Bottas - 15 sıra

Kevin Magnussen - 15 sıra

Mick Schumacher - 15 sıra

Carlos Sainz - Gridin arkası

Lewis Hamilton - Gridin arkası

Yuki Tsunoda - Gridin arkası

Albon'un yerine De Vries

Williams'ta Alex Albon'un sağlık sorunları nedeniyle yarışta yer alamayacağı ve Nyck De Vries'in aracın koltuğuna geçeceği açıklandı .2019'da Formula 2, 2021'de ise Formula E'de şampiyonluğa ulaşan ve kariyerinin ilk F1 yarışına çıkacak olan Hollandalı pilot sıralama turlarında takım arkadaşı Nicholas Latifi'yi geride bırakmayı başardı.



