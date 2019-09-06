İtalya GP 1. antrenman: Islak seansın lideri Leclerc!

İtalya'nın Monza pistinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansı ıslak zeminde gerçekleştirildi. Başlangıçta sürücüler yağmur lastikleriyle piste çıktılar ve daha sonra geçiş lastikleriyle devam ettiler.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo ile Parabolica'da kaza yaptı. Aynı saniyelerde Carlos Sainz da spin attı. Sergio Perez, Racing Point'le Ascari virajının çıkışında bir kaza yapıp aracına büyük hasar verdi ve daha sonra da Pierre Gasly ilk virajda spin attı.

Üç olayda da kırmızı bayrak sallandı.

Pek çok sürücü ilk virajı kesti, ayrıca Antonio Giovinazzi ve Valtteri Bottas da ilk virajda spin attı.

Son dakikalara girilirken sürücüler kuru zemin lastiğine geçtiler ve dereceler sürekli olarak gelişti.

Carlos Sainz seansı ilk sırada tamamlayacak gibi görünüyordu ancak son sözü 1:27.905'lik derecesiyle Charles Leclerc söyledi.

Ferrari sürücüsü böylelikle Belçika'dan sonra Monza'ya da hızlı başlamış oldu.

Onu son bölümde hızlı turlar atan McLaren sürücüleri takip etti. Carlos Sainz 1:21.211'le 0.306 saniye geride ikinci sıradan takip ederken, Lando Norris 0.545 saniye geride üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Seansın ilk yarısında zaman turu kaydetmeyen Lewis Hamilton, son turunda kaydettiği dereceyle 0.825 saniye geride 4. olurken, Alexander Albon 1.1 saniye geride 5., Daniil Kvyat 2 saniye geride 6. sırada yer aldı.

Geçiş lastiklerinden memnun olmayan Max Verstappen 2.1 saniye geride 7. olabilirken, Sebastian Vettel 2.6 saniye geride 8. olabildi.